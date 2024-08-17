تعرف على شروط إقامة الأسرة فى الإمارات

إيمان حنا

أفاد تقرير للحكومة الرقمية بالإمارات حول متطلبات إقامة الأسرة الوافدة في الدولة، بأن نوع المهنة أو الوظيفة لم يعد شرطاً حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأفراد أسرته.

وأكد التقرير، أنه يمكن للأجانب المقيمين في الإمارات استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.

وذكر أنه يشترط في رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة، أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم وسكن.

ويشترط خضوع أفراد الأسرة ممن هم فوق 18 عاماً لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة في الدولة.

وأشار إلى أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعلى المقيم الذي يرغب في نقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة، إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوماً من دخول الدولة.

وذكر أنه يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل، ولا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.

ومن جهة أخرى إذا تبين عند إجراء فحوص تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السل) قديم أو غير نشط، فإن الشخص يعد لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قِبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة "خاضع" للعلاج.

ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، ونوه إلى أن الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة قد تتغير من وقت لآخر، ويمكن التواصل مع الهيئة أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة.