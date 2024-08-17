بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تشيد بجهود الوساطة فى غزة

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أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم /السبت/، بيانا مشتركا للتأكيد على إشادتها ودعمها لجهود الوساطة الجارية التى تبذلها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين فى غزة.



وذكر البيان - بحسب موقع الحكومة البريطانية - أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تؤكد دعمها للنهج البنّاء الذى تم تبنيه حتى الآن.



ورحبت الدول الأربع بتواصل الجهود على مدى الأ يام المقبلة حيث إن كبار المسؤولين سيعقدون اجتماعاً جديداً قبل نهاية الأسبوع المقبل بهدف إبرام الاتفاق.



وحث البيان المشترك جميع الأطراف على مواصلة المشاركة بشكل إيجابى ومرن فى عملية التفاوض .. مؤكدا أهمية تجنب أى عمل تصعيدى فى المنطقة من شأنه أن يقوض آفاق السلام، خاصة فى ظل وجود أمور كثيرة على المحك.