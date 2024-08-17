انطلاق مبادرة "خير بالتقسيط" لدعم مشاريع التمكين للأولى بالرعاية فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أطلقت جمعية الأرومان، عضو التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال توزيع 431 كشكا مجهزة بالبضاعة، والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء بقرى، ونجوع، ومدن محافظة الدقهلية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على أهمية تلك المشروعات في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة، واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق، والإشراف، والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على الأعمال، والجهود التي تتم.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة "خير بالتقسيط" جاءت لتحفيز، وفتح آفاق جديدة للمتبرعين؛ لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة، والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات؛ لتشمل كل القرى، والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن، ومراكز المحافظة.

وأوضح أنه لتسليم أكبر عدد من الأكشاك، ووصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 600 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي.

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهي: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل، والمطلقات، وأصحاب الهمم، وبعد ذلك يحصل المستفيد على الكشك على البضاعة، والديب فريزر، ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بالدقهلية، والكائن بخلف النادي الاجتماعي لاستاد المنصورة الرياضي.



تسليم أكشاك بمبادرة خير بالتقسيط



تسليم مشاريع أكشاك