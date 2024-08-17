"القصة التليغرافية وقصيدة النثر" مائدة مستديرة لقصور الثقافة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم فعالياتها الفنية والثقافية، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

ونظم لقاء نادى الأدب بقصر ثقافة اسوان "مائدة مستديرة عن القصة التليغرافية وقصيدة نثر العامية" تحدث الكاتب أحمد برسي عن القصة التليغرافية وهي قصة مكتملة لكنها في حدود السطرين والثلاثة وكانت مجموعته القصصية من النافذة من هذا النوع وتحدث عن الترهل في الروايات والقصص التي يصف الكاتب فيها صفحة وصفحتين المكان دون أن ينمو الحدث وأن القارئ لا يتحمل هذا، وتحدث الشاعر عبده الشنهوري عن قصيدة نثر العامية وعدم وجود شعراء في أسوان يكتبون قصيدة نثر العامية، وأضاف الشاعر حسني الإتلاتي من رواد قصيدة النثر مثل صادق شرشر ومسعود شومان ومجدي الجابري وأشرف عتريس وجمال عدوي وغيرهم، ووضح للحضور سمات قصيدة النثر مثل السرد، والصورة الكلية والمفارقة والتخلي عن المجاز التقليدي من جناس وتشبيه وكناية وغيرها. والتخلي عن الوزن والقافية عن قصد وليس عن عجز.

ونظمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود احتفالية ثقافية وفنية بقصر ثقافة أسوان بمناسبة ذكرى 23 يوليو، بدأت بمحاضرة "ثورة 23 يوليو إحدى الأحداث الفارقة فى تاريخ مصر" الأستاذة نجلاء مصطفى عبد الحميد إستشارى تنمية بشرية تحدثت خلالها عن ثورة 23 يوليو حيث إنها من أهم الأحداث الفارقة فى تاريخ مصر الحديث، فقد كانت أحوال مصر قد وصلت لدرجة كبيرة من الاحتقان السياسى بسبب انتشار الفساد وتردى الأوضاع وسيطرة الإقطاعيين والرأسماليين على رأس المال وانتشار الفقر بين فئات الشعب، وقد قامت الثورة عن طريق مجموعة من الضباط الأحرار فى الجيش المصري وأظهر الشعب خلالها تأيده وتحولت مصر من نظام الحكم الملكي إلى الجمهورى وتولى اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية، ومن نتائج الثورة عدة تطورات سياسية وإقتصادية وإجتماعية منها القضاء على الإقطاع والرأسماليين وتأميم التجارة والصناعة، كما تم إصدار قانون الإصلاح الزراعى و توزيع الأراضي على الفلاحين اللذين يقومون على زراعتها وإقامة السد العالى لتنعم أنحاء مصر بالكهرباء، وقد تم تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية فى مصر، واختتمت حديثها عن أهمية الإنتماء للوطن والعمل على رفعته وإرتقائه بين الأمم.

وقدمت فرقة كورال أسوان للموسيقى العربية بقيادة أحمد موسى، تغنت بمجموعة من الأغانى الوطنية منها تعيشى يا بلدى، يابيوت السويس، رجالة ولادك، يا أغلى اسم فى الوجود، أغلى وطن.

استمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، ناقش نادي أدب قصر ثقافة حسن فخر الدين "المرأة في تراثنا الأدبي" تحدث الشاعر عبدالدايم احمد فرح بأن المرأة حظيت في التراث بمكانة كبيرة عكس ما يشاع أنها كانت غير ذات مكانة، وذلك في كل مناحي الحياة ، فقد كانت منذ العصر الجاهلي وما بعده حاكمة وذات رأي وأديبة برزت في بعض الأحيان كثيرا من الرجال، ولو أخذ التراث الأدبي نموذج للمرأة في هذا المجال لوجد أنها شاركت الرجل في كل منحي من مناحي الحياة الأدبية، ففي التراث هناك الأديبة الشاعرة التي فضلت على الرجال في بعض المواقف كما ورد في التراث، فالخنساء أراد أن يأمرها النابغة الذبياني على سوق عكاذ لو أنها تقدمت في الوقت مما أثار حفيظة حسان بن ثابت، ثم هناك جليلة بنت مرة صاحبة المرثية البليغة ثم جاء عصر صدر الأسلام فنبغ منهن غير واحدة إلا أنه لم يصلنا منهن الكثير في هذا العصر لأنشغال الناس بالقرآن عن غيره ثم في العصرين الأموي والعباسي نبغ منهن كثير كليلة الأخيلية والمغنيات البليغات في هذين العصرين، لذلك فالمرأة حاضرة في التراث الأدبي حضور لا ينكره أحد.















