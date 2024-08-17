القبض على عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ألقى القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث قسم ثان شرطة كفر الشخ "ر.م"، 31 سنة، عاطل، يقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وذلك قبل ترويجها على عملائه من مدمني المخدرات بدائرة القسم.

وتمكنت الحملة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، عقب صحة ما ورد من معلومات وبمداهمة مسكنه، عُثر بحوزته على نصف كيلو و30 جرام هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.