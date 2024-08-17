اليوم السابع
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القبض على المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونية للمواطنين

السبت، 17 أغسطس 2024 11:46 ص
القبض على المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونية للمواطنين حبس- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.


 







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