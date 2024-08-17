الشرقية الأولى فى توريد محصول القمح بإجمالى 620 ألف 761 طن

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2024م ، والذي إنطلق منذ شهر أبريل الماضي بإجمالي كمية توريد بلغت 620 الف 761 طن و 274 كيلو قمح ، وذلك بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت 394 الف 146 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية حيث أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ عديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأضاف المحافظ أن أعمال توريد محصول القمح تمت وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في أبريل الماضي أن مواقع التخزين للإقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 58 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (البنك الزراعي المصري - الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية- شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة ) والتي تستخدم كمراكز تجميع للقمح المحلي .

