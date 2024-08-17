التنمية المحلية: حركة محليات ومسابقة جديدة للقيادات بالمحافظات قريبا

كتب على عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء من مقابلة 1540 متقدم لمسابقة القيادات لشغل 91 درجة، فيما يجرى الآن مراجعة النتائج تمهيدا للإعلان عن حركة محليات كبرى تتضمن رؤساء مدن ووحدات محلية في المحافظات.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات لمحررى الوزارة، إلى أنه من المقرر الإعلان قريبا عن مسابقة جديدة للقيادات تتضمن 85 درجة، كما لفتت الوزيرة إلى أن مجلس النواب طلب بالفعل مناقشة قانون الإدارة المحلية، وأبدت الوزارة استعدادها لبدء المناقشة، وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أصدرت في 9 أغسطس الجارى، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد وكذلك تعيين رئيسا لمدينة بمحافظة الجيزة، وتضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والاحياء إلي سكرتير عام مساعد، جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات.

وتضمنت الحركة تعيين 11 سكرتيراً عاماً هم يحيي محمد الأدغم سكرتيراً عاماً للقاهرة ، وحسن صفوت موافي سكرتيراً عاماً للبحيرة وأحمد محمد أنور سكرتيراً عاماً للغربية وفاطمة أحمد إبراهيم سكرتيراً عاماً لأسيوط وأيمن محمد الشريف سكرتيراً عاماً لأسوان ومحمد صلاح الدين ناجي سكرتيراً عاماً للدقهلية وعبدالغفار عبدالرحمن الديب سكرتيراً عاماً للشرقية ومحمد شوقي بدر سكرتيراً عاماً لكفر الشيخ وماهر محمد هاشم سكرتيراً عاماً للسويس وعلاء عبدالجابر عمر سكرتيراً عاماً لسوهاج وضياء الديب قطب سكرتيراً عاماً للفيوم.