الانتهاء من تطوير مشتل دسوق وتوفير الشتلات لزراعة الأشجار بالميادين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من تطوير "المشتل" التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وتوفير الشتلات اللازمة، لأعمال تشجير الشوارع والطرقات مثل الكايا والسرسوع والتوت، وتوفير شتلات الأشجار الخشبية والزيتية لخدمة البيئة .

وقال رئيس مدينة دسوق، إنه قد تم توريد حصة المركز من الأشجار المثمرة ( رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى، جوافه، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج)، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بنطاق المركز والمدينة والقرى التابعة.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور ، علاء عبد المعطى ، محافظ كفر الشيخ، وحرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".

وأشار ساطور، بأنه رفع كفاءة وتطوير مشتل المدينة للارتقاء بقدرته الزراعية، لتلبية حاجة شوارع وأحياء المدينة من الزراعات والأشجار اللازمة وإضافة زراعات جديدة بالأحواض الزراعية المنتشرة بمداخل المدينة بإشراف سند أبو كيلة، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، وفوزي دعبس مدير المشتل وفريق العمل بالقسم الزراعي "المشتل".



أشجار البوانسبانا



تعدد الزراعات والنباتات بمشتل دسوق



تنوع النباتات بمشتل دسوق



توفير نباتات متعددة لزراعة الاشجار بالميادين بدسوق



مشتل دسوق متنوع الزراعات



نبات روزماري



نبات عقور الجنة