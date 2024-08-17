اعرف عقوبة الدجل والشعوذة بعد القبض على 3 دجالين يمارسون نشاطهم عبر فيسبوك

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 دجالين متهمين بالنصب على ضحاياهم، بحجة علاجهم من الأسحار والعلاج الروحاني، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

-سائق يمارس الدجل في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سائق– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والسحر).

-عاطل ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل – له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

-سقوط دجال الدقي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة .. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل).

المتهمون بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، يتم محاكمتهم بتهمة النصب، حيث أنه لا توجد عقوبة خاصة بأعمال الدجل، بل يندرج الشخص المتهم بممارسة تلك الأفعال تحت تهمة النصب، وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.