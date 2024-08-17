اعترافات لصوص سرقة إطارات السيارات تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحي

قررت نيابة الشروق، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة إطارات السيارات.

أدلى عاطلان متهمان بالسرقة فى منطقة الشروق، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة إطارات السيارات، وبيعها لتاجر بسعر بخس على علم أنها من متحصلات سرقة.

وأضاف المتهمان ارتكابهما 5 وقائع سرقات باستخدام سيارة للتنقل بها فى الشوارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة 2 إطار سيارة خاصة بإحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما "السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" كما ارتكبا 5 وقائع أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى (عميلهما "سيء النية") تم ضبطه.

