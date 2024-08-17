اشتعال حرائق ضخمة في تل أبيب وسط إسرائيل.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

اندلعت حرائق ضخمة في تل أبيب وسط إسرائيل، ووقع الحادث بالقرب من مرآب للسيارات في العاصمة، وطواقم الإطفاء تعمل على مكان الحادث التوثيق، وفق ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

من جانب أخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن عسكريين اثنين أصيبا جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

وأضافت أن جماعة "حزب الله" اللبنانية أطلقت 40 صاروخاً على مرحلتين نحو شمال إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة، منها صفد والجليل الأعلى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40074 مواطنين وإصابة 92537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.