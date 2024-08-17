اليوم السابع
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اتهام مالك محل بإصابة شاب ووالدته برش خرطوش في بنها

السبت، 17 أغسطس 2024 11:10 ص
اتهام مالك محل بإصابة شاب ووالدته برش خرطوش في بنها السيطرة على مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، إجراء التحريات، لكشف ملابسات اتهام مالك محل، بإطلاق النار على شاب ووالدته، وإصابتهما برش خرطوش، في مدينة بنها، بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القليوبية، يفيد نقل شاب ووالدته إلى المستشفى، مصابين برش خرطوش بأنحاء متفرقة بجسديهما.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن مالك محل، أطلق النار عليهما من سلاح خرطوش، فأصابهما، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة.

وتم تحديد هوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.







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