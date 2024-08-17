اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أغسطس 2024 04:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى في البحيرة

السبت، 17 أغسطس 2024 03:50 م
إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى في البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ماستر بمركز بدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.







حادث سير

صحراوى البحيرة

وادى النطرون

محافظة البحيرة

انقلاب ميكروباص

حوادث البحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة