إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ماستر بمركز بدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.