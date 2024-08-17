إزالة 331 حالة تعد وبناء مخالف ومتغير مكانى بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 331 حالة تعدى بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 75 حالة تعدي أملاك دولة (مبانى ) علي مساحة 3581م2 ، وإزالة 159 حالات تعدي أملاك دولة ( زراعة ) علي مساحة 16 فدان و10 قيراط و 21 سهم ، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ 84 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة 9096 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 10 حالات مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية علي مساحة 980 م2 ، وكذا إزالة 3 حالات بناء بدون ترخيص علي مساحة 195م2 بنطاق المراكز والمدن.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة ، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الموجة الــ 23 بدأت في الفترة من 3 أغسطس وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري، والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 20 سبتمبر 2024.