وسط هتافات "شكرا جو".. بايدن وهاريس يظهران معا للمرة الأولى منذ انسحابه

كتبت : نهال أبو السعود

عقد الرئيس الامريكي جو بايدن ونائبته المرشحة لخلافته كامالا هاريس اول حدث مشترك لهما منذ انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة الامريكية 2024، ودعمها لتأخذ مكانه على قمة قائمة الاقتراع الديمقراطية، وخرج الاثنان معًا وسط هتافات لإلقاء ملاحظات على خشبة المسرح في كلية مجتمع مقاطعة برينس جورج في ماريلاند حول الاقتصاد وما فعلته إدارتهم لتخفيف التكاليف على الأمريكيين.

وفقا لشبكة ايه بي سي، تضمن ذلك إعلان الإدارة في وقت سابق من الخميس أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية توصلت إلى اتفاق بشأن المفاوضات بشأن أسعار 10 أدوية شائعة الاستخدام يقولون إنها ستوفر للمسجلين في برنامج Medicare 1.5 مليار دولار عندما تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ في 2026.

وقال بايدن عن هذه السياسة: "نعلم أن الأمر لا يتعلق فقط بالرعاية الصحية، بل يتعلق بكرامتك إن الأمر يتعلق براحة البال. إنه يتعلق بالأمان. إنه يتعلق برعاية أسرتك. إنه يتعلق بإعطاء الناس مساحة أكبر قليلاً للتنفس."

تحدثت هاريس أولاً في هذا الحدث وتوقفت للحظة لتشيد ببايدن لعمله في هذه القضية، حيث انطلق الحشد وهم يهتفون "شكرًا لك جو!"، وقالت: "يمكنني التحدث طوال فترة ما بعد الظهر عن الشخص الذي أقف معه على المسرح .. رئيسنا الاستثنائي، جو بايدن. هناك الكثير من الحب في هذه القاعة لرئيسنا. وأعتقد أنه لأسباب كثيرة جدًا، انه من القلة من القادة في أمتنا فعلوا المزيد في العديد من القضايا، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، أكثر من جو بايدن".

وتحدث بايدن عن نائبته قائلا: "يا رفاق، لدي شريك رائع -في إشارة الى هاريس- التقدم الذي أحرزناه. سوف تصبح رئيسة قوية."

سمح قانون خفض التضخم لعام 2022 للحكومة بالتوسط المباشر مع شركات تصنيع الأدوية لأول مرة في تاريخ برنامج الرعاية الطبية. وأدت المفاوضات إلى انخفاض أسعار تسعة من أصل 10 أدوية في القائمة بأكثر من 50%، وتراوحت الانخفاضات من 38%، على أقل تقدير، إلى 79% على أعلى تقدير.

ووصف بايدن الخطة بأنها فوز للمسجلين الأفراد في برنامج الرعاية الطبية ودافعي الضرائب الأمريكيين ككل حيث تدفع الولايات المتحدة بعضًا من أعلى أسعار الأدوية في العالم، ولكن إذا تم تطبيق الأسعار التي تم التفاوض عليها حديثًا في العام الماضي، وفقًا لتقديرات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإنها كانت ستوفر للبرنامج 6 مليارات دولار.