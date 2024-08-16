وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت فى إطار تقديم الدعم للبنان

كتب - احمد جمعة

توجه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى، اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك فى إطار تقديم الدعم للبنان الشقيق فى خضم الأحداث الجارية التى يمر بها، والعمل على خفض وتيرة التصعيد المتزايدة التى تشهدها المنطقة، صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، خلال الزيارة، مع كل من نبيه بري رئيس مجلس النواب، ونجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء، وعبدالله بوحبيب وزير الخارجية، وذلك للتباحث بشأن مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات تجاه التحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان في تلك المرحلة الدقيقة، والتشاور بشأن جهود خفض التصعيد في المنطقة.

كما سيقوم وزير الخارجية بزيارة المستشفى الميداني المصري، وكذا جامعة بيروت العربية، فضلاً عن تفقد مقر السفارة المصرية بالعاصمة بيروت.