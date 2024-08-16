اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة البيئة: زراعة 5.5 مليون شجرة خلال 3 سنوات للحد من تلوث الهواء

الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:00 ص
وزيرة البيئة: زراعة 5.5 مليون شجرة خلال 3 سنوات للحد من تلوث الهواء جانب من تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات
كتبت منال العيسوى

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن برنامج الحد من التلوث الذى تنفذه الوزارة خلال الفترة من 2024 حتى2027 يتضمن استكمال تنفيذ المخطط المتكامل لإدارة تلوث الهواء، بغرض خفض أحمال التلوث البيئي للهواء، الأمر الذى يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة برؤية مصر 2030، للوصول بنسبة خفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية، ويتضمن البرنامج استكمال المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، من خلال زراعة 5.5 مليون شجرة خلال نفس الفترة.

وأشارت وزيرة البيئة لـ"اليوم السابع"، إلى أن محور الحد من التلوث يتضمن التوسع في إنشاء شبكات للرصد البيئي للملوثات، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت الصناعية التي تصرف بشكل مباشر أو غير مباشر على المسطحات المائية المختلفة سواء نهر النيل أو البحيرات أو البحار، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي على خليج السويس، والذى ينتج عن شركات البترول والأسمدة، بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكرعلى نهر النيل.







زراعة الأشجار

مبادرة 100 مليون شجره

الصرف الصناعى

تلوث الهواء

الصرف على نهر النيل



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