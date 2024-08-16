"هيبا" وادى الهدوء والاستجمام والعزلة فى الصحراء الشرقية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

على بعد ساعتين من مدينة شلاتين وتحديدا فى الجنوب الغربى للمدينة يقع وادى هيبا الشهير، الذى تصل إليه رحلات الشباب والكبار من أبناء القبائل المختلفة للاستجمام والهدوء.

من جانبه قال على حمدون، أحد أبناء قبيلة العبابدة فى شلاتين، إن وادى هيبا الواقع فى الجنوب الغربى للمدينة أشهر الأودية هناك، واشتهر لأنه من أكثر الأودية الجبلية التى تنبت فيها كميات كبيرة من العشب والخضرة بعد أمطار الشتاء.

وأضاف أن وادى هيبا من الأودية التى تجذب كثيرا من شباب القبائل للتنزه، فيه لما يشهده من طبيعة خلابة، كما يتميز بطبيعته الخلابة، وتنبت فيه كميات كبيرة من الأشجار التى تتميز بظلالها الكبيرة.

وتابع ابن قبيلة العبابدة أن وادى هيبا يطلق عليه الكثير من أهالى القبائل المختلفة بحلايب وشلاتين وادى العزلة والنقاء، يصل إليه الكثير من أبناء قبائل البشارية والعبابدة للتنزه ورعى الأبل والأغنام لوفرة العشب به.

ويعد ضمن مناطق محمية جبل علبة الشهيرة، ولم يعرف سبب تسميته حتى الآن بهذا الاسم، إلا أن هذا الاسم اسم من الأسماء المنتشرة فى قبائل البجا، ويضم مسجدا شهيرا بوادى هيبا مشيدا من الأخشاب وهو من العلامات المميزة هناك، حيث إن رؤيته تعد علامة وصول للوادى لأنه يظهر من مسافات بعيدة.



وادى العزلة