هربا من حر أغسطس.. الآلاف على شواطئ الإسكندرية وتدفق رحلات اليوم الواحد.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية ، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية ، إقبالا كبير على كافة الشواطئ ، وذلك مع الاقبال كبير وتوافد رحلات اليوم الواحد من كافة المحافظات المجاورة ، وكذلك انتظام حركة توافد الأفواج المصيفية فى شهر أغسطس لقضاء أجازة مصيفية سعيدة على شواطئ الإسكندرية الساحرة .

يأتى ذلك فيما شهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا،و أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي ، خاصة الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الامواج ورفع الرايه الصفراء التحذيرية على الشواطئ الشرقية الأخرى، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمى الراية الصفراء التحذيرية .

و شهدت بعض الشواطئ وضع الخطوط العائمة التى تزيد من درجة الحماية ، مع تواجد مكثف من المنقذين بأبراج المراقبة لتوجيه المصطافين للسباحة فى المناطق الأمنة .

وتشن الإدارة المركزية للسياحة و المصايف حملات الرقابة والمتابعة المستمرة على كافة الشواطئ، لرصد كافة المخالفات و التأكد من الإلتزام و الإنضباط بكافة الشواطئ و ذلك طوال الموسم الصيفي ، وذلك فى اطار اهتمام محافظة الإسكندرية ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإظهار شواطئ الإسكندرية بالمظهر ألذى يليق بتاريخ محافظة الإسكندرية .







شواطئ الاسكندرية



هدوء البحر ورفع الرايات الخضراء



هدوء حركة الامواج7



