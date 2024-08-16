اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 02:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هربا من حر أغسطس.. الآلاف على شواطئ الإسكندرية وتدفق رحلات اليوم الواحد.. فيديو

الجمعة، 16 أغسطس 2024 02:24 م
هربا من حر أغسطس.. الآلاف على شواطئ الإسكندرية وتدفق رحلات اليوم الواحد.. فيديو شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية ، حيث شهدت شواطئ الإسكندرية ، إقبالا كبير على كافة الشواطئ ، وذلك مع الاقبال كبير وتوافد رحلات اليوم الواحد من كافة المحافظات المجاورة ، وكذلك انتظام حركة توافد الأفواج المصيفية فى شهر أغسطس لقضاء أجازة مصيفية سعيدة على شواطئ الإسكندرية الساحرة .

يأتى ذلك فيما شهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا،و أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي ، خاصة  الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الامواج ورفع الرايه الصفراء التحذيرية على الشواطئ الشرقية الأخرى، فيما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمى الراية الصفراء التحذيرية .

و شهدت بعض الشواطئ وضع الخطوط العائمة التى تزيد من درجة الحماية ، مع تواجد مكثف من المنقذين بأبراج المراقبة لتوجيه المصطافين للسباحة فى المناطق الأمنة .

وتشن الإدارة المركزية للسياحة و المصايف  حملات الرقابة والمتابعة المستمرة على كافة الشواطئ، لرصد كافة المخالفات و التأكد من الإلتزام و الإنضباط بكافة الشواطئ  و ذلك طوال الموسم الصيفي ، وذلك فى اطار اهتمام محافظة الإسكندرية ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإظهار شواطئ الإسكندرية بالمظهر ألذى يليق بتاريخ محافظة الإسكندرية .


 

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية

 

هدوء البحر ورفع الرايات الخضراء
هدوء البحر ورفع الرايات الخضراء

 

 

هدوء حركة الامواج7
هدوء حركة الامواج7

 


 

 







الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

مصيف الاسكندرية

حالة البحر




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