نائب سفير السودان: الرئيس السيسى أولى رعاية واهتماما كبيرا للسودانيين فى مصر

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أكد نائب سفير السودان بالقاهرة عمر الفاروق سيد كامل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى رعاية واهتماماً كبيراً للسودانيين فى مصر، حيث قدمت القاهرة دعماً غير محدود لأشقائها الذين لجأوا إليها فى كافة المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وقال نائب سفير السودان بالقاهرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن الدولة المصرية قدمت كل التسهيلات والمساعدات فيما يتعلق بالوجود السوداني في مصر والذي أصبح متزايداً في الآونة الأخيرة نظراً لظروف الحرب التي يمر بها السودان.

ونوه بأن كل السودانيين الموجودين في مصر يشعرون بأنهم بين أهلهم وفي وطنهم الثاني، مثمناً حرص الدولة المصرية على معاملة كافة الضيوف لديها معاملة المواطنين المصريين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.