موسكو: تضاعف رسوم التصدير على القمح الروسي بنحو ثلاث مرات

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كشفت بيانات لوزارة الزراعة الروسية عن أن الرسوم الجمركية على صادرات القمح من روسيا في الفترة من 21 وحتى 27 من شهر أغسطس الجاري ستزداد بـ3.2 مرة إلى 828.4 روبل للطن (حوالي 9.2 دولار).



كما ستصعد الرسوم الجمركية على صادرات الذرة بنحو ثلاث مرات إلى 1033.6 روبل، بحسب بيان للوزارة، أورده موقع "روسيا اليوم" اليوم /الجمعة/.



وتبلغ الرسوم الجمركية على صادرات القمح من روسيا للفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري 257.3 روبل للطن، وهو أدنى مستوى منذ العام 2021، أما للذرة فتبلغ الرسوم للفترة المذكورة 344.5 روبل للطن.



وفي وقت سابق، حسن المجلس الدولي للحبوب تنبؤاته لصادرات القمح من روسيا للعام الزراعي الحالي وتوقع أن تستحوذ روسيا على ربع صادرات القمح العالمية للمرة الأولى، علما أنها المصدر الأول للقمح عالميا.



وتتوقع المنظمة أن تقوم روسيا بتصدير 53.1 مليون طن من القمح خلال العام الزراعي الحالي بعد أن كانت تتوقع في أبريل الماضي 52.1 مليون طن، ويعد المؤشر الجديد أعلى رقم تسجله صادرات القمح في تاريخ روسيا الحديث، وسيكون أعلى بنسبة 10% من العام الزراعي الماضي.