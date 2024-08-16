مصر والإمارات وأمريكا والسعودية والأمم المتحدة يرحبون بفتح معبر أدرى بالسودان

كتب محمد شعلان

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل صدور بيان مشترك لمصر والإمارات والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن الأزمة في السودان، وقالت البيان: "نرحب بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدرى الحدودى وهي خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة".

وأضاف البيان: "ندعو قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدرى وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، كما يدعو البيان المشترك الجميع لاتخاذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضى السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق.