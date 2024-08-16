مشاركة طلاب جامعة القاهرة فى ختام فعاليات رالى السيارات الكهربائية بالعلمين الجديدة

محمد صبحى

شارك وفد طلابي من جامعة القاهرة في حضور الحفل الختامي لفعاليات مسابقة رالي السيارات الكهربائية 2024 EVER Egypt، والتي تم تنظيمها بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن إقامة المسابقة هذا العام في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، فرصة للتأكيد على أهمية الابتكار المحلي ودوره في دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التكنولوجية الواعدة.

وعبر وفد طلاب جامعة القاهرة عن سعادتهم بزيارة مدينة العلمين كأحد أهم المقاصد السياحية، وحضورهم ختام فعاليات رالي السيارات الكهربائية، حيث شاهدوا عن قرب التطور العمراني الكبير والفعاليات المتعددة التي تقام بالمدينة والتي تجذب المصريين والأجانب من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية تهدف إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة ركوب مصرية محلية الصنع من خلال تهيئة بيئة مشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفني للفرق المُشاركة في المسابقة؛ مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر، والدخول في شراكات وتأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم، فضلًا عن امتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة.