مسئول روسى: الغرب يريد حرمان موسكو من الوصول إلى بحر البلطيق

موسكو (أ ش أ)

قال مساعد الرئيس الروسى المسئول عن السياسات البحرية الوطنية نيكولاى باتروشيف، إن الدول الغربية تسعى إلى حرمان روسيا من الوصول إلى بحر البلطيق وتحويله إلى "بحر داخلى" لحلف شمال الأطلسى (الناتو).

وأضاف باتروشيف، في تصريحات صحفية: "يسعى الغرب إلى حرمان روسيا من الوصول إلى بحر البلطيق، وبالتالي تحويله إلى "بحر داخلي" للحلف، وهو يستخدم الأعضاء الجدد في الناتو -السويد وفنلندا- لتحقيق هذا الهدف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع المسئول الروسي: "إلى جانب ذلك، فإن الدول الغربية تنفذ بنشاط استراتيجية تقييد روسيا في البحر الأسود، حيث يستعد أعضاء حلف شمال الأطلسي لتعزيز وجودهم، في انتهاك لاتفاقية مونترو".

واختتم المسئول في الكرملين قوله: "إنه من أجل تعزيز نفوذها في جميع أنحاء المحيط العالمي، تتجاهل الولايات المتحدة وحلفاؤها أو تحاول مراجعة الاتفاقيات الدولية الأخرى أيضا".