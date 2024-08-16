مركز المناخ: انخفاض الحرارة لتقترب من الأجواء الخريفية بعد منتصف أكتوبر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الصيف سوف ينتهى فلكيا في مصر بعد 5 أسابيع، ولكن بسبب ما يمسى بتغير المناخ الذى لا يعترف بهذه المواعيد، فمن المتوقع على حسب تقارير المنظمات الدولية المعنية بالأرصاد الجوية والتنبؤات أن يمتد الصيف في خريف هذا العام.

أضاف فهيم في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنه بناء على تقارير التنبؤات الفصلية لهيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى الأجواء الخريفية بعد منتصف شهر أكتوبر.

ومن سمات فصل الخريف أنه ينقلنا من حرارة الصيف إلى الأجواء الباردة لفصل الشتاء، والنصف الأول لفصل الخريف يحصل على بعض سمات فصل الصيف فقد تشهد أول أيامه ارتفاعات مؤقتة فى درجات الحرارة على العكس فالنصف الثانى من فصل الخريف يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وأمطار.

وتتأثر البلاد خلال فصل الخريف بامتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمى وفى حال تزامن معه منخفض فى طبقات الجو العليا يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خاصة على المناطق الموجودة على صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر التى تشهد موسم الأمطار والسيول بالمناطق الجبلية بجنوب البلاد.

وعادة ما تمتد حالات عدم الاستقرار والأمطار لشمال البلاد على السواحل الشمالية نتيجة مرور المنخفضات الجوية على البحر المتوسط، وتتأثر البلاد أيضا خلال فصل الخريف بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذى يؤثر على البلاد بحالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويعتبر فصل الخريف من الفصول التى تشهد اعتدال فى درجات الحرارة بشكل ملموس ويعتبر هو ربيع جمهورية مصر العربية لأن درجات الحرارة خلاله تكون معتدله لا ترتفع بشكل كبير أو تنخفض بشكل كبير.