محافظة أسوان تتابع تنفيذ 24 مشروعاً بقرية سلوا بحرى بنسب 100%

أسوان - عبد الله صلاح

تابعت محافظة أسوان، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" داخل قرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو والتى تضم 24 مشروعاً يخدم 46 ألف نسمة فى 6 قرى فرعية.

وكشفت الجولة الميدانية لوحدة حياة كريمة بالقرية، انتهاء 17 مشروعاً بنسب 100% وتشمل مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، ووحدة الإسعاف ، ووحدة طب الأسرة ، ومكتب بريد جعفر الصادق ، وأيضاً إنشاء مركزي شباب الشطب وجعفر الصادق، بالإضافة إلى مشروعات الصيانة والإحلال الكلى والجزئي لمدرسة الشهيد أحمد الليثى الإبتدائيه ومدرسة الحجنديه الإبتدائية.

وشملت الجولة، تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه وإستكمال تطوير خطوط وأعمدة ومحولات الكهرباء بالقرية وتوابعها ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية "سكن كريم" بقرية الحجنديه بإجمالى 17عمارة تضم 136وحدة سكنية ملحق بكل وحدة حظيرة للمواشي والطيور حيث جارى تلافى جميع الملاحظات المرصودة تمهيداً لإستلامها إبتدائياً.

وأثناء الجولة شدد فريق عمل وحدة حياة كريمة على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وعدم التهاون وإستبعاد واستبدال المقاولين المقصريين ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.



خدمات الإسعاف



خدمات جماهيرية



مبان خدمية



مدارس



مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى



مشروعات سكنية



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