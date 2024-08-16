اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 05:39 ص
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متهم بسرقة حقائب السيدات فى القاهرة: بسرقها بأسلوب الخطف

الجمعة، 16 أغسطس 2024 05:00 ص
متهم بسرقة حقائب السيدات فى القاهرة: بسرقها بأسلوب الخطف متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل متهم بالسرقة فى منطقة 15 مايو،باعترافات تفصيلية امام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، وأضاف المتهم باستخدام دراجه نارية فى سرقة المواطنين، وأنه ارتكب 4 وقائع سرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بارتكاب 4 وقائع أخرى بدائرة القسم وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.

 







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