لبنان: نعول على الدور المصرى لمواجهة العدوان الإسرائيلى

إيمان حنا

قال وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية بد عبد العاطى في بيروت ، إن مصر وقفت مرارا إلى جانب لبنان في الأزمات، مضيفاً إننا نواجه اليوم عدوانا إسرائيليا ونعول على الدور المصرى.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطى، أن هناك تحركات تقوم بها مصر فيما يتعلق بأزمة محور فلادلفيا وموقف مصر ثابت ومعروف وهناك قواعد معمول بها، قائلا: "لا نقبل بتغيير هذه القواعد وسنصر فى التمسك بمواقفنا وكل ما نبتغيه هو سرعة التوصل إلى صفقة تفضى إلى وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى".

ومن جانب آخر أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم في بيروت اليوم الجمعة، تقدير بلاده لموقف مصر المساند دائما لها في كل الظروف والمحافل، معبرا عن تقديره للمبادرات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم لبنان. وفق بيان صادر عن مجلس وزراء لبنان.

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات بين لبنان ومصر والجهود المبذولة لوقف التوترات في المنطقة، وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، سفير لبنان في مصر والجامعة العربية علي الحلبي، مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والوفد الدبلوماسي المرافق له.