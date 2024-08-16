ضبط 221 مخالفة متنوعة فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن القيام بحملات متنوعة من المديرية: (الرقابة التموينية - البيوع التجارية - الرقابة التجارية)، والإدارات التابعة لها: (بندر المنصورة، مركز المنصورة، دكرنس، منية النصر، تمي الأمديد، أجا، طلخا، شربين، نبروه، مركز ميت غمر، الجمالية)، وكذلك تم المرور على المطاحن من قبل قسم الصيانة بحملة مفاجأة؛ للتأكد من أوزان الشكائر وجودتها.

وأفاد مدير المديرية بناء على التقرير المعروض عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير المخالفات التالية:

في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 270 مخبز، وتم تحرير 120 مخالفة كالآتي:

• محضر تجميع بطاقات 177 بطاقة.

• محضر عدم تمكين.

• محضر مبيعات وهمية بقيمة 1660 رغيفا.

• محضر انتهاء من الإنتاج.

• 2 محضر عدم اعطاء بون صرف.

• 2 محضر غلق بدون أذن.

• 5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 8 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 66 شيكارة.

• 38 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 61 محضر نقص وزن ما بين (6 - 17) جم .

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 101 مخالفة كالآتي:

• 56 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 21 محضر عدم وجود شهادة صحية.

• 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

• 5 محاضر ذبح خارج السلخانة.

• 3 محاضر عمل أكازيون بدون تصريح.

• 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني).

• سلع مجهولة المصدر.

• محضر سلع بدون فواتير.

• محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

• محضر عرقلة حملة.

• محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

• محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 8806 جنيها ( تاجر تموينى).

• 2 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 11483 جنيها (تاجر تمويني).

وتم ضبط 196 علبة سجائر ، و نصف طن أعلاف، وإعدام 60 لتر طعام، 55 كجم مواد غذائية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعلى تعليمات علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كلاً من: محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.