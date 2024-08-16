اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سيول تجتاح جنوب ليبيا وتتسبب فى وفاة 3 أطفال

الجمعة، 16 أغسطس 2024 06:27 ص
سيول تجتاح جنوب ليبيا وتتسبب فى وفاة 3 أطفال السيول فى ليبيا
وكالات:

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أعلنت غرفة عمليات جهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الجنوبية في ليبيا، صباح اليوم، وفاة 3 أطفال جراء سيول اجتاحت منطقة تهالة في مدينة غات جنوب البلاد.

وأكدت الغرفة أن المحاولات جارية لإخلاء المنطقة من الأطفال وكبار السن، في ظل استمرار انقطاع الاتصالات عن المدينة.

من جانبها، أفادت مؤسسة "رؤية" لعلوم الفضاء بأن مياه الأمطار والسيول غمرت منطقة تهالة، مما أجبر السكان على الخروج من منازلهم إلى الشوارع.

وأضافت المؤسسة أن الاتصالات لا تزال منقطعة عن المدينة، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ.

 







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