اليوم السابع
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الجمعة، 16 أغسطس 2024 08:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زوجة تقتل زوجها بسكين بسبب خلافات أسرية بالغربية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 07:30 م
زوجة تقتل زوجها بسكين بسبب خلافات أسرية بالغربية سكين - طعن
الغربية مصطفى عادل

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أنهت سيدة حياة زوجها بعد أن طعنته بـ سكين إثر مشاجرة نشبت بينهما بقرية صالحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية، بسبب خلافات اسرية، وتم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوصول جثة شاب لمستشفي بسيون مصاب بطعنة نافذة.

وتبين من الفحص أن المجني عليه، نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، بسبب خلافات اسرية، قامت على إثرها الزوجة بطعنه بالسكين، وتوفي في الحال، تم التحفظ على الجثة، وضبط الزوجة المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


 







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