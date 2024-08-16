زوجة تقتل زوجها بسكين بسبب خلافات أسرية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أنهت سيدة حياة زوجها بعد أن طعنته بـ سكين إثر مشاجرة نشبت بينهما بقرية صالحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية، بسبب خلافات اسرية، وتم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوصول جثة شاب لمستشفي بسيون مصاب بطعنة نافذة.

وتبين من الفحص أن المجني عليه، نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، بسبب خلافات اسرية، قامت على إثرها الزوجة بطعنه بالسكين، وتوفي في الحال، تم التحفظ على الجثة، وضبط الزوجة المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



