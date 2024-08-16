رفات بشرية و42 مليون طن انقاض تهدد إعمار غزة.. بلومبرج تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

من المتوقع أن تكلف عملية إعادة اعمار غزة أكثر من 80 مليار دولار بالإضافة الى 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض التي تسبب بها القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 10 أشهر الآن، وفقا لوكالة بلومبيرج الامريكية.

خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، كما تضرر اكثر من 70% من مساكن القطاع بجانب المستشفيات والشركات، وهي منشآت استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، وقدر البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير سابق تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين أكتوبر 2023 ويناير 2024.

ووفقا للوكالة الامريكية ، فإن هذه الأنقاض تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار.

قال كبير الاقتصاديين في مؤسسة "راند" البحثية بكاليفورنيا، دانييل إيجل: "إن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات".

وأشار التقرير الى ان عملية إزالة الأنقاض ستكون معقدة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والرفات البشرية تحت الأنقاض، بالإضافة إلى أن حقوق ملكية السكان والصعوبات في العثور على مواقع للتخلص من الأنقاض الملوثة من شأنها أن تزيد من تعقيد العملية.

وقال أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية: " ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية".

وأضاف جارزومبيك أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عن ذلك، فإن غزة ستظل تكافح لأجيال