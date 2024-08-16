رئيس الأركان الكويتى: جهود بالعمليات السيبرانية لحماية الفضاء العسكري

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أكد رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن طيار بندر سالم المزين على الجهود المبذولة بمديرية العمليات السيبرانية ودورهم في حماية الفضاء السيبراني العسكري وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوقاية من الهجمات والحفاظ على سلامة الأنظمة الرقمية، وتبادل الخبرات حول أحدث الإبتكارات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.



وقالت رئاسة الأركان الكويتية ، إنه خلال تفقد الفريق الركن طيار بندر سابم المزين مديرية العمليات السيبرانية للجيش الكويتي أشاد بمساهمتهم الفعالة في حماية الخدمات الإلكترونية العسكرية والحفاظ عليها، وتوفير المعرفة وتقنيات الحماية اللازمة لرفع مستوى الأداء الفردي والجماعي لمنتسبي الجيش الكويتي ، ما يضمن استعداد المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات المستقبلية بفعالية أكبر.