ذعر فى أوروبا من انتشار جدرى القرود بعد ظهور أول حالة إصابة بالسويد

فاطمة شوقى

أبلغت السويد عن حالة إصابة بسلالة أكثر خطورة من جدري القرود (mpox)، قائلة إنها الحالة الأولى من المتغير المرتبط بالنوع الفرعي "clade I" الذي يتم اكتشافه خارج نطاق التفشي المستمر في البلدان الأفريقية، مما أثار حالة من القلق والرعب من انتشار المرض في جميع الدول الأوروبية.



وبحسب وكالة الصحة العامة في الدولة الإسكندنافية، فقد تم تشخيص الفيروس لدى شخص طلب العناية الطبية في ستوكهولم بعد إصابته في منطقة في إفريقيا حيث تنتشر هذه السلالة من الفيروس.



وقال المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان: "من المرجح أن يكون هناك المزيد من الحالات المستوردة من النوع 1 في المنطقة الأوروبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة"، وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن "لجنة الطوارئ اجتمعت وأبلغتني أن الوضع يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وقد قبلت هذه النصيحة".



وأوضح جيبريسوس أن القلق يرتبط بعاملين على الأقل ، منهم ، حجم الوباء، الذي سجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها أكثر من 14 ألف حالة إصابة و524 حالة وفاة في النصف الأول من العام، وهو ما يتجاوز بالفعل الرقم المتوقع لعام 2023 بأكمله.



وقال وزير الصحة السويدي جاكوب فورسمد بعد علمه بالحالة الأولى: "هناك لقاحات ولدينا لقاحات في المخزون"، حسبما نقلت وكالة TT السويدية.



في الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حوالي 90 إصابة بسلالة فيروس الجدري في أربع دول مجاورة لم تبلغ عن المرض من قبل: بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.