حبس متهم بسرقة حقائب السيدات فى القاهرة 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم تخصص في سرقة حقائب السيدات في منطقة 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، وأضاف المتهم باستخدام دراجه نارية فى سرقة المواطنين، وأنه ارتكب 4 وقائع سرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بارتكاب 4 وقائع أخرى بدائرة القسم وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.