حبس زوج وزوجته لاتهمامها بتعذيب ابنتيهما وحيازة مواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سيدي سالم في كفر الشيخ، من إلقاء القبض على عامل وزوجته، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة، وتعذيب طفلة، وإلقائها في الشارع.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقى المركز بلاغًا من أهالي بقرية أبو عيد، التابعة لدائرة المركز، حول عثور الأهالي على طفلة صغيرة ملقاة في الشارع، وبقدميها آثار تعذيب.

وأشارت الطفلة إلى تخلي أمها وزوجها عنها بإلقائها في الشارع، وبسؤال الأهالي تبين أن الطفلة " ج. م. ع"، 11 سنة، تقيم مع أمها، وزوج أمها بقرية أبو عيد، وبمناقشتها أفادت بإقبال أمها "ن. ع. ف"، 21 سنة، ربة منزل، وزوجها "م. ل. م"، 28 سنة، عامل، ويقيم بقرية دمرو التابعة لنفس المركز على تعذيبها من خلال كيها بالنار بالقدمين، وأنهما ألقياها بالشارع مكان العثور عليها من قبل الأهالى.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة سيدي سالم، إلى منزل الأم وزوجها، وتم ضبطهما على خلفية اتهامهما بتعذيب الطفلة، وعثر رجال الشرطة على فرشين حشيش بحوزة الزوج، وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة سيدي سالم، وبمواجهتهما بتعذيب الطفلة أفادا بإقبالهما على ذلك بغرض تأديبها بسبب فرطها في اللهو، وتحرر المحضر رقم 12345 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.