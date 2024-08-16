اليوم السابع
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جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء مناطق جديدة من خان يونس ودير البلح

الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:27 ص
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء مناطق جديدة من خان يونس ودير البلح الاحتلال الاسرائيلي - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق جديدة من خان يونس ودير البلح في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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