تلفزيون بريكس: انضمام مصر للمجموعة فتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادى الدولى

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رأى تليفزيون "بريكس" أن انضمام مصر لمجموعة "البريكس" هذا العام، فتح آفاقا رحبة للتعاون الاقتصادي الدولي، بما في ذلك الأمن الغذائي.



ونقل التليفزيون اليوم الجمعة، عن ميخائيل خاتشاتوريان، الخبير في اقتصادات دول "البريكس"، قوله إنه يتعين على دول المجموعة العمل على زيادة تمويل المشروعات الزراعية بالدول الأعضاء، خاصة الدول الخمس التي انضمت حديثا إلى المجموعة وهي: مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا وإيران، كما يجب العمل على تطوير نظام النقل والخدمات اللوجستية، لضمان تسليم سريع ودائم للمنتجات الزراعية بين الدول الأعضاء، وإلى الدول الأخرى.



وتتمتع دول مجموعة البريكس بإمكانيات هائلة فيما يتعلق بإنتاج وتوريد المواد الغذائية، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى في الإنتاج الزراعي على مستوى العالم، بينما تعد الهند أكبر مصدر للأرز، وتعد البرازيل منتج رئيسي لفول الصويا والسكر، فيما تتصدر روسيا قائمة المصدرين للقمح في العالم، وتعد جنوب إفريقيا من أهم منتجي الفواكه والنبيذ بالعالم.



ووفقا لبيانات تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر عن الأمم المتحدة، تمثل دول مجموعة البريكس حوالي 40 في المائة من الإنتاج العالمي للحبوب.. وبانضمام أعضاء جدد، يبلغ إجمالي إنتاج الحبوب في مجموعة البريكس 1.23 مليار طن متري.



وفي إطار المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة القمة العالمية للأمن الغذائي في نوفمبر 2024، حيث سيتم استعراض الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تصدر الإمارات أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.