تقرير عن خطة تطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي بديوان عام المحافظة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة، وكذا رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم نقل 60 طن تراكمات قمامة يومياً من المقلب العمومي ببركة السبع للمدفن الصحي بكفر داوود خلال شهر يوليو الماضي باستخدام 4 سيارات نقل سعة 20 طن .

واضاف البيلى أنه تم رفع تجمعات قمامة من شارعي مصطفى كامل والمرور من أمام مدرسة الشهيد أشرف الجرواني ومحطة القطار ببركة السبع ، كما تم تطهير المجرى المائى بترعة القاصد – بحر شبين بقرية جنزور ورفع حوالي 50 طن نواتج تطهير من على جسر مصرف كلا الباب بقرية هورين .



وفي منوف، أوضح التقرير أنه تم تطهير ورفع حوالي62 طن مخلفات قمامة بالمجري المائي لكل من ترعة الشنشورية بقرية فيشا الكبرى وترعة السرساوية بقرية تتا وترعة السنجق بقرية بلمشط، فضلا عن رفع تجمعات القمامة من على جسر الخيار بالحامول وجسر ترعة البراشمة بكفر فيشا وجسر ترعة الشنشورية وباستخدام معدات الوحدات المحلية .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع هندسة الري والصرف واستمرار رفع كافة نواتج التطهير والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .