بوتين: روسيا تولى أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الهند

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند، وتعتزم تطويرها بشكل أكبر.

وأضاف بوتين، خلال بيان بمناسبة عيد استقلال الهند، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، "نولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص مع الهند، وأنا على ثقة من أن التنفيذ المستمر للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد محادثاتنا الأخيرة في موسكو سيسهم في مواصلة تطوير التعاون الروسي-الهندي متعدد الأوجه".

وبحسب الرئيس الروسي فإن هذا بلا شك يلبي مصالح شعبي البلدين الصديقين وينسجم مع ترسيخ الأمن والاستقرار الدولي.

وقدم بوتين تهانيه إلى الرئيسة الهندية دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بمناسبة عيد استقلال الهند.

وتابع الرئيس الروسي: "على مدى 77 عاما من التنمية المستقلة، حققت بلادكم نجاحات معترف بها عالميا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعديد من المجالات الأخرى واكتسبت مكانة عالية على الساحة العالمية".