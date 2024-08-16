بعد ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين السجن والغرامة عقوبة الجناة

كتب إيهاب المهندس

في ضربة للخارجين علي القانون تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا إتجار عملة بقيمة 7 ملايين جنيه، ما جعل المتهمين يواجهون عقوبات رادعة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون.