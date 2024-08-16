بعد الحكم على عصام صاصا.. 7 مطربين مشاهير تورطوا فى قضايا قتل خطأ

كتب - أحمد عبد الهادى

بعد الحكم علي مطرب المهرجانات عصام صاصا، 6 شهور في واقعة قتل شخص بالخطا اثناء قيادته، هناك بعض المطربين الذين تورطوا في قضايا قتل خطأ عديدة ومن بينهم:

1. براندي نوروود- المغنية والممثلة الأمريكية، تورطت في حادث سير عام 2006، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى مما أدى إلى وفاة السائق. لم تُوجه إليها تهم جنائية، ولكن تم رفع دعاوى مدنية ضدها.

2. فينس نيل- المغني الرئيسي لفرقة "موتلي كرو" الأمريكية، تورط في حادث سير عام 1984 أثناء قيادته تحت تأثير الكحول، مما أدى إلى وفاة راكب في السيارة الأخرى. صدر ضده حكم بالسجن لفترة قصيرة، وقضى عقوبة بالسجن لمدة 15 يومًا فقط مع دفع غرامة.

3. كيت موون- عازف الدرامز لفرقة "The Who" البريطانية الشهيرة، تورط في حادثة قتل خطأ عندما كان يقود سيارة تحت تأثير الكحول في عام 1970. الحادث أدى إلى وفاة حارس الأمن الخاص به، وتم اتهامه بالقتل الخطأ، ولكن لم يتم سجنه.

4. ريبيكا جاي- المغنية البريطانية، تورطت في حادث سير عام 2001 حيث صدمت رجلاً مما أدى إلى وفاته. لم يتم توجيه تهم جنائية إليها، ولكنها واجهت دعاوى مدنية بسبب الحادث.

5. أصالة نصري- الفنانة السورية الشهيرة تورطت في حادث سير في عام 1994 أدى إلى وفاة امرأة، لكنها لم تواجه تهمًا جنائية حيث اعتبرت السلطات الحادث قضاءً وقدرًا.

6. فضل شاكر- المغني اللبناني المعروف، تورط في حادث سير عام 2003 أدى إلى وفاة شاب. تم توجيه تهمة القتل الخطأ إليه، لكنه توصل إلى تسوية مع عائلة الضحية وتم إسقاط التهم الجنائية.

7. راغب علامة- النجم اللبناني الشهير، تورط في حادث سير في الثمانينيات تسبب في وفاة شخص، لكن تم التعامل مع الحادث على أنه قضاء وقدر ولم يتم توجيه تهم جنائية ضده.



