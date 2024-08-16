اليابان تحث رعاياها فى 7 دول أفريقية على توخى الحذر لتجنب الإصابة بجدرى القرود

طوكيو (أ ش أ)

حثت وزارة الخارجية اليابانية رعاياها الذين يسافرون أو يقيمون فى سبع دول أفريقية على توخى الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى جدرى القرود، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الارتفاع الأخير فى عدد الإصابات بات يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الحكومة في اليابان أصدرت تحذيرا من المستوى الأول ضد مرض جدرى القرود، وهو الأدنى على مقياس اليابان المكون من أربعة مستويات، وشمل سبع دول أفريقية هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس جدري القرود بدأ يظهر مجددا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وامتد إلى العديد من الدول المجاورة، وأن السلالة الجديدة أكثر فتكا من تلك التي تفشت عام 2022 .. وخلافا للسلالات السابقة، فإن السلالة الحالية تنتشر بسهولة أكثر ويمكن أن تنتقل بين الأطفال في المدارس.