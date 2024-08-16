في أكبر جوامع كينيا، وبحضور عشرات الآلاف، ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خطبةَ الجمعة هذا اليوم في العاصمة "نيروبي".

وتناول الشيخ في خطبتِه قِيمَ الإسلامِ، وأخلاقَ المُسلم، مستعرِضًا النصوصَ والقواعدَ الشرعية حول التعايُش والأُخوَّة الوطنية، وكيفية الانسجام في بُلدان التنوع بين الهوية الدينية والوطنية.

ونوَّه العيسى إلى أنَّ دينَ الإسلام دينُ الفضائلِ والقِيم، ودينُ الرحمةِ بالخَلْق والإحسانِ إليهم، مؤكِّدًا أنَّ شريعتَنا الإسلاميةَ أَرشدتْ إلى تزكيةِ النفس وتطهيرِها.

وشدَّد الشيخ العيسى على أنَّ الحضارةَ الإسلاميةَ حضارةٌ أخلاقيةٌ في تأسيسِها ومنهاجِها وأهدافِها، لافتًا إلى أنَّها قدَّمتْ للإنسانية نماذجَ رائعةً في الكمال الإنساني مستعرضاً نماذج في ذلك.



ووصل العيسى إلى العاصمة الكينية "نيروبي" في وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع ضمن جولةٍ على الجنوب الأفريقي لعدد من المبادرات والبرامج.



استقبال الشيخ العيسى في كينيا



الشيخ العيسى خطيبًا للجمعة على منبر أكبر جوامع كينيا