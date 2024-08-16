الخارجية السودانية: قرار فتح معبر "أدرى" يأتى فى إطار مسئوليتنا تجاه مواطنينا

بورتسودان (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، أن قرار مجلس السيادة الانتقالى فى اجتماعه برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بفتح معبر أدرى الحدودى لمدة "3" أشهر، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، يأتى فى إطار اضطلاع حكومة السودان بمسئولياتها تجاه مواطنيها كافة، بما فى ذلك الذين يوجدون فى المناطق التى تعرضت لعدوان قوات" الدعم السريع" سواء فى دارفور أو غيرها من أجزاء السودان المختلفة.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، أن المطلوب الآن هو إلزام "القوات المتمردة " بالسماح بمرور المساعدات دون عوائق والكف عن عمليات السلب والنهب.

وأضافت: أن حكومة السودان تؤكد مجددا مواصلة تعاونها في ما يتعلق بكل المعابر والمنافذ التي حددتها سابقا لإدخال المساعدات الإنسانية.

وطالبت الخارجية السودانية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المانحة الوفاء بتعهداتها السابقة بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بما في ذلك اللاجئين السودانيين في دول الجوار خاصة شرق تشاد، حيث يعيشون حاليا ظروفا إنسانية قاسية بسبب عدم تسلمهم مواد غذائية منذ عدة أشهر .