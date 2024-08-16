الخارجية الروسية: لا نسعى للدخول فى حرب جيوسياسية مع الغرب

أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الجمعة/، أن موسكو لا تسعى إلى الدخول فى حرب جيوسياسية مع الغرب، إلا أنها تأمل فقط فى احترام الآخرين لمصالحها.



وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادى بوزارة الخارجية الروسية ديمترى بيريتشيفسكى - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إننا لا نتعامل مع رجال الأعمال الغرب بتمييز بل نحافظ على الحوار معهم ومساعدتهم فى الانخراط داخل البلاد، فكل مستمثر يمثل أهمية بالنسبة لنا".



وأضاف:"أننا لسنا فى مزاج للدخول فى حرب جيوسياسية مع الغرب، حيث نرغب فقط من الآخرين أن يحترموا مصالحنا الأمنية ويأخذوها بعين الاعتبار، فإذا تم ذلك، فنحن مستعدون للحوار والتفاوض كشركاء متساويين".



كما أكد أن الغرب سيتوصل فى النهاية إلى نتيجة مفادها أنه يجب علينا جميعا أن نتعاون معًا وألا نفرض أى قرارات أو قيم على بعضنا البعض".



يُذكر أن الرئيس الروسى أعلن، فى 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.