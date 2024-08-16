البريد يشارك باجتماعات اتحاد بريد آسيا والمحيط الهادى فى كمبوديا

كتبت هبة السيد

شاركت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي، في أعمال منتدى اتحاد بريد آسيا والمحيط الهادي وذلك يومي 15 و16 أغسطس 2024، بمدينة سيام ريب - كمبوديا تحت عنوان "الإصلاح البريدي"، حيث ناقش المنتدى التحديات التنظيمية والتغيرات التي تواجه الشبكة البربدية العالمية ومستقبل العمل البريدي في المرحلة القادمة إلى جانب عرض المقترحات والإصلاحات البريدية.

ومن جانبها قالت نرمين حسن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي: "تم خلال المنتدى مناقشة أهم التحديات والأزمة التي يشهدها قطاع البريد عالميًا وكذلك الفرص التي تمكّن القطاع البريدي من مواجهة تلك التحديات في المستقبل من خلال ابتكار نماذج أعمال متطورة تلبي احتياجات سوق التجارة الإلكترونية والتركيز على احتياجات العميل"، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة لعرض كل الفرص والتحديات.

والجدير بالذكر أن مصر ترأست مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي منذ 2023 ممثلة في "نرمين حسن" رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، والتي تمكنت خلال تلك الفترة من فتح أفق التعاون بين الاتحاد البريدي المتوسطي والاتحادات الإقليمية البريدية الأخرى في إفريقيا وآسيا إلى جانب توسع نطاق التعاون ليشمل الشركاء من القطاع الخاص.

وتعد نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري من الخبراء الدوليين في الصناعة البريدية وهي تمثل مصر في رئاسة لجنة السياسات والأنظمة البريدية بمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي - بالمشاركة مع كندا - والمعنية باللوائح والتشريعات المنظمة للخدمات البريدية، كما أنها عضو اللجنة التنسيقية العليا بين منظمة الطيران المدني والاتحاد البريدي العالمي.

الجدير بالذكر أن نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري مرشحة مصر لمنصب رئيس مجلس إدارة الاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي عن الفترة من 2026 إلى 2030 لما لها من خبرات وإسهامات في العمل البريدي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.