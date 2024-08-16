اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل النبي الياس شرق قلقيلية

الجمعة، 16 أغسطس 2024 03:05 م
الاحتلال الإسرائيلى ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل النبي الياس شرق قلقيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا" إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية وأعاقت حركة تنقل المواطنين، حيث أوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، كما وأطلقت الرصاص قنابل الصوت والرصاص بشكل عشوائي بالمنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

ويتعمد الاحتلال نصب الحواجز على مداخل المدن والبلدات بشكل يومي، بهدف إعاقة حركة المواطنين والتحكم بهم، وعرقلة سعيهم في مواصلة عملهم وحياتهم.







الاحتلال الإسرائيلى

النبي الياس

الياس

قلقيلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة