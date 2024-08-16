الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين فى شرق خان يونس

أبوظبى (أ ش أ)

قدمت الإمارات، مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين من أحياء شرق خان يونس استجابة لموجة التهديدات والإخلاءات الأخيرة، وبهدف تخفيف معاناة المتضررين ودعمهم فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهونها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، أن المساعدات شملت توفير خيام الإيواء، والطرود الغذائية، والمستلزمات الطارئة، تأكيدا على التزام دولة الإمارات بتلبية احتياجات المتضررين خلال هذه الأوقات العصيبة.

وعملت الفرق التطوعية على مساندة العائلات النازحة، وقامت بنصب الخيام وتجهيزها وتوزيع الطرود الغذائية.